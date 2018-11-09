Инфляция с начала года инфляция составила 7,4%

Потребительские цены в Украине после роста в сентябре на 1,9% в октябре повысились еще на 1,7%, а с начала года их рост достиг 7,4%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным ведомства, в годовом измерении (октябрь-2018 к октябрю-2017) инфляция увеличилась до 9,5% с 8,9% по итогам сентября.

Базовая инфляция в октябре-2018 составила 1,3% по сравнению с 1,9% в сентябре, а по итогам 10 месяцев она достигла 6,9%. В годовом измерении базовая инфляция также немного выросла — до 8,8% с 8,7% по итогам сентября.

Напомним, что инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год — 43,3%, 2014 год — 24,9%.

По прогнозу аналитиков Reuters, инфляция в Украине замедлится в следующем году до однозначного показателя впервые с 2013 года.