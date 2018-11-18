Рейтинг Макрона взял новый антирекорд

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился за последние 30 дней на 4% и находится на рекордно низкой для него отметке в 25%. На это указывает опрос общественного мнения, проведенный службой Ifop и опубликованный в воскресенье еженедельной газетой Le Journal du Dimanche.

Лишь 4% опрошенных сказали, что «очень довольны» деятельностью Макрона. О том, что они «скорее довольны, чем недовольны», заявил еще 21% респондентов. В то же время показатель тех, кто «скорее недоволен, чем доволен», находится на уровне 34%, а тех, кто «очень недоволен», — 39%. При этом 2% опрошенных не высказали своего мнения.

Опрос выявил, что французы оказывают больше доверия Макрону, чем его предшественнику на президентском посту Франсуа Олланду, показатель которого в аналогичный период пребывания у власти равнялся 20%. В то же время Макрон уступает Николя Саркози, популярность которого находилась на отметке 44%.

Le Journal du Dimanche, анализируя результаты опроса, подчеркивает, что «явно не оправдались надежды Макрона на то, что его популярность повысится благодаря общению с населением в ходе недельной поездки по восточным и северным районам страны в ознаменование 100-летия окончания Первой мировой войны».

В отношении нынешнего премьер-министра Эдуара Филиппа исследование выявило на еще более сильное падение популярности. С отметки 41% в октябре она снизилась до 34%, то есть упала на 7%.