Макрон обратится к нации в связи с войной в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен выступить с обращением к нации в связи с войной в Украине, оно будет показано в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале в среду.

«Дорогие соотечественники, я выступлю с обращением к вам сегодня вечером в 20:00 по ситуации в Украине», — написал он. О содержании обращения пока ничего не сообщается. Ранее в среду президент провел заседание Совета по безопасности и национальной обороне с участием представителей кабинета министров.

Наблюдатели допускают, что в ходе своей речи Макрон может также сообщить об участии в президентских выборах, которые запланированы во Франции на апрель этого года. Согласно правилам, регистрация кандидатов должна быть завершена до 4 марта. В то же время Макрон до сих пор официально не объявил о своем решении баллотироваться на второй президентский срок.

Согласно последним опросам, действующий глава государства может выиграть в первом туре, который состоится 10 апреля, с результатом 27-28%. Вместе с ним главными претендентами на участие во втором туре голосования являются кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (16-18%) и кандидат от движения «Реконкиста» Эрик Земмур (14-15%). Кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, которая после выдвижения держалась на второй строчке рейтингов, сейчас занимает лишь четвертое место. Более того, согласно опросу Harris Interactive от 28 февраля, Пекресс переместилась на пятую строчку с результатом 11%, тогда как лидер левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон получил поддержку 12,5% респондентов.