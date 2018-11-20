Рада переименовала Кировоградский район в Кропивницкий

Верховная Рада приняла постановление о переименовании Кировоградского района Кировоградской области в Кропивницкий. За принятие соответствующего документа № 4906 проголосовал 231 народный депутат при минимально необходимых 226-ти, сообщает Укринформ.

Как говорится в пояснительной записке, необходимость переименования Кировоградского района обусловлена законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Соответствующую рекомендацию Украинского института национальной памяти о переименовании Кировоградского района Кировоградской области Комитет ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рассмотрел на своем заседании еще 6 июля 2016. Тогда члены комитета отметили, что согласно закону «О географических названиях», названия административно-территориальных единиц должны быть производными, в частности, от наименования тех административных единиц, которые являются их административными центрами. При этом во внимание была принята информация о переименовании города Кировоград на Кропивницкий.

Также Верховная рада Украины с третьего раза направила законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую на экспертизу в Конституционный суд. Такое решение во вторник поддержали 239 парламентариев.