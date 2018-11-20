Порошенко обещает развернуть на всем побережье страны морскую охрану

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до конца 2018 года новое управление морской охраны будет контролировать всю морскую границу от города Измаила вблизи Черного моря до Мариуполя на берегу Азовского.

«Перед Госпогранслужбой стоит задание гарантировать высокий уровень безопасности для граждан Украины в условиях гибридной войны со стороны РФ Для прикрытия от вторжения с моря наращивается соответствующая составляющая. До конца года по моему указу будет развернуто новое управление морской охраны, которое возьмет под плотнейший контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя», — сказал Порошенко во вторник, выступая перед пограничниками в Черкассах.

Напомним, что ранее Украине были переданы два американских патрульных катера класса «Айленд», которые до того стояли на вооружении Береговой охраны США.

Кроме того, Украина может получить два фрегата типа Oliver Hazard Perry.