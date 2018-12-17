НБУ ожидает в этом году рекордную за 10 лет прибыль банковской системы

Национальный банк прогнозирует по итогам 2018 года рекордный показатель прибыли банковской системы Украины, за срок более 10 лет. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга, передает УНИАН.

«По результатам 2018 года сектор получит прибыль. И, по нашим предварительным оценкам, эта прибыль может стать рекордной за более чем 10 лет»,- сказала она.

Рожкова напомнила, что за 10 месяцев текущего года банки в Украине получили около 15 миллиардов гривень прибыли.

«Мы прогнозируем, что прибыльность банковского сектора будет расти и в следующем году. В первую очередь, это связано с завершением работы по очистке балансов — по признанию плохих кредитов, формированию резервов, докапитализации. В будущем значительных расходов на резервы мы не предусматриваем», — добавила она.