ЕС снова призвал Украину отменить мораторий на экспорт необработанной древесины

Европейский союз в очередной раз призвал Украину отменить мораторий на экспорт необработанной древесины Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 5-го заседания Совета Украина — ЕС, которое сегодня состоялось в Брюсселе.
«ЕС призвал Украину продолжать борьбу со скрытыми интересами, чтобы улучшить деловой и инвестиционный климат и быстро устранить торговые раздражители, такие как мораторий на экспорт необработанной древесины», — говорится в заявлении.
Совет ассоциации приветствовал рост двусторонней торговли и согласился с необходимостью уделить особое внимание эффективной и своевременной имплементации положений соглашения о свободной торговле и устранению технических торговых барьеров, в том числе в сферах таможенных процедур, технических регламентов, санитарных и фитосанитарных требований, а также реформе системы безопасности пищевых продуктов, системы государственных закупок и защиты прав интеллектуальной собственности.
«Украинская сторона подтвердила свои обязательства онтносительно реформы системы технического регулирования, в частности, необходимости ускорить принятие секторального законодательства, в том числе в сфере рыночного надзора», — отмечается в заявлении.
Напомним, ЕС вынес вопрос леса-кругляка за рамки нового соглашения о четвертой программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Этот вопрос будет рассмотрен в специально созданном арбитраже.
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