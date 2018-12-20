В УПЦ прокомментировали «закон о переименовании»

В Украинской православной церкви считают, что законопроект № 5309 о переименовании церкви нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призывают президента Петра Порошенко ветировать его.
Соответствующее заявление опубликовал юридический отдел УПЦ МП.
В заявлении отмечается, что Украина является светским государством, что делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений.
«А принуждение Украинской Православной Церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, которая может привести к непредсказуемым последствиям в обществе», — говорится в сообщении.
В УПЦ МП отметили, что принудить ее к переименовани. украинская власть хочет ради Православной церкви Украины, которая «хочет забрать себе это название».
«Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к Президенту Украины с призывом применить к этому закону право вето», — добавили в церкви.
Напомним, что сегодня Верховная Рада проголосовала за проект закона № 5309 согласно которому Украинская православная церковь должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
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