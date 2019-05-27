Банкиры заявляют об отсутствии предпосылок для дефолта

Предпосылок для дефолта по суверенным обязательствам Украины нет, считают эксперты, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

«Если не учитывать незначительные колебания доходности еврооблигаций Украины, рынок практически не отреагировал на данное заявление, что означает, что рынок оценивает вероятность повторного дефолта как низкую», — сказал начальник отдела по работе с инвесторами банка «Кредит Днепр» Андрей Приходько.

Аналогичной точки зрения придерживается и главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов: «Никаких оснований для дефолта по суверенным обязательствам сегодня нет. Украина только что успешно прошла пик выплат по внешнему долгу в мае и финансово готова к очередному пику платежей в сентябре», — сказал он.

Блинов добавил, что с начала 2019 года правительство и НБУ выплатили $5,6 млрд по валютным долгам без каких-либо затруднений, уровень достаточности золотовалютных резервов превышает 3 месяца импорта товаров и услуг, а чистые золотовалютные резервы превышают $9 млрд. «Это полностью покрывает все долговые платежи на год вперед. Для сравнения, в начале 2015 года (накануне реструктуризации внешнего долга) чистые золотовалютные резервы были нулевыми», — добавил он.

Блинов напомнил, что благодаря долговым операциям Минфина, осуществленным в 2016-2018 годах, долгосрочный график выплат по суверенному долгу равномерен, он не только избегает неподъемных пиковых нагрузок, но и предлагает «окна» для размещения новых выпусков еврооблигаций. «При этом Украина сейчас находится в программе Международного валютного фонда (МВФ), предлагающей рефинансирование внешних долгов по низкой цене новых заимствований. Вот уже много лет основная проблема „долгового уравнения“ заключается не в долговой нагрузке, а в неудовлетворительном привлечении средств, предлагаемых МВФ и другими международными финансовыми организациями», — сказал он.

Как отметил Блинов, продвижение по программе с МВФ позволит Украине снижать средневзвешенную стоимость заимствований, а также улучшать условия доступа государства и рыночных субъектов к рынкам капитала. Соответственно, приоритетом государственной финансово-экономической политики должна быть активизация диалога с МВФ в рамках текущей программы stand-by, а также открытие переговоров о новой программе финансирования.

«В условиях макрофинансовой стабильности и достаточности ресурсов для погашения и обслуживания суверенных обязательств в иностранной валюте разговоры на тему „контролируемого дефолта“ носят чисто теоретический характер, и на практике не имеют ничего общего ни с облегчением долговой нагрузки для страны, ни с обеспечением устойчивого экономического развития», — резюмировал Блинов.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик, в свою очередь, отметил, что потенциальные последствия дефолта будут разрушительными во всех аспектах: экономическом, политическом, социальном.

«Дефолт приведет к прекращению сотрудничества с МВФ, а как следствие — с другими финансовыми донорами. Выход государства, государственных и частных компаний на рынок финансовых заимствований будет практически невозможен из-за дороговизны ресурса. Начнется отток капитала, который вследствие „тонкости“ рынка создаст существенное девальвационное давление на межбанковском рынке и последующий ажиотаж в наличном сегменте. Это отразится на росте цен, снижении показателей экономической активности, спровоцирует рост безработицы и усиление трудовой эмиграции», — сказал Ребрик.

При этом он отметил, что сотрудничество с МВФ, кроме прочего, является одним из катализаторов структурных реформ в Украине, необходимых для ускорения экономического развития и роста благосостояния граждан.

Кроме того, дефолт, вероятно, негативно скажется на международной политической, дипломатической поддержке Украины, которая является критически важной в сложившихся геополитических условиях, сказал он.

Основатель и партнер ИГ «Универ» Тарас Козак полагает, что Коломойский вновь заговорил о дефолте потому, что в случае дефолта неизбежно произойдет разрыв соглашения Украины с МВФ и Коломойскому будет легче вернуть контроль над ПриватБанком или взыскать с государства крупную сумму возмещения.

«При отказе Украины от уплаты долгов неизбежен разрыв соглашения с МВФ. Именно с подачи МВФ был национализирован ПриватБанк. Без надзора со стороны Фонда Коломойскому будет легче вернуть контроль над Приватом. Или взыскать с государства крупную сумму за якобы причинение убытки», — написал он в «Фейсбук».