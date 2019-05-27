Войти
Трамп готов к переговорам с Ираном
дружба народов
Трамп готов к переговорам с Ираном
Ryanair сделал версию сайта на украинском языке
транспорт
Ryanair сделал версию сайта на украинском языке

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Банкиры заявляют об отсутствии предпосылок для дефолта

388

Предпосылок для дефолта по суверенным обязательствам Украины нет, считают эксперты, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

«Если не учитывать незначительные колебания доходности еврооблигаций Украины, рынок практически не отреагировал на данное заявление, что означает, что рынок оценивает вероятность повторного дефолта как низкую», — сказал начальник отдела по работе с инвесторами банка «Кредит Днепр» Андрей Приходько.

Аналогичной точки зрения придерживается и главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов: «Никаких оснований для дефолта по суверенным обязательствам сегодня нет. Украина только что успешно прошла пик выплат по внешнему долгу в мае и финансово готова к очередному пику платежей в сентябре», — сказал он.

Блинов добавил, что с начала 2019 года правительство и НБУ выплатили $5,6 млрд по валютным долгам без каких-либо затруднений, уровень достаточности золотовалютных резервов превышает 3 месяца импорта товаров и услуг, а чистые золотовалютные резервы превышают $9 млрд. «Это полностью покрывает все долговые платежи на год вперед. Для сравнения, в начале 2015 года (накануне реструктуризации внешнего долга) чистые золотовалютные резервы были нулевыми», — добавил он.

Блинов напомнил, что благодаря долговым операциям Минфина, осуществленным в 2016-2018 годах, долгосрочный график выплат по суверенному долгу равномерен, он не только избегает неподъемных пиковых нагрузок, но и предлагает «окна» для размещения новых выпусков еврооблигаций. «При этом Украина сейчас находится в программе Международного валютного фонда (МВФ), предлагающей рефинансирование внешних долгов по низкой цене новых заимствований. Вот уже много лет основная проблема „долгового уравнения“ заключается не в долговой нагрузке, а в неудовлетворительном привлечении средств, предлагаемых МВФ и другими международными финансовыми организациями», — сказал он.

Как отметил Блинов, продвижение по программе с МВФ позволит Украине снижать средневзвешенную стоимость заимствований, а также улучшать условия доступа государства и рыночных субъектов к рынкам капитала. Соответственно, приоритетом государственной финансово-экономической политики должна быть активизация диалога с МВФ в рамках текущей программы stand-by, а также открытие переговоров о новой программе финансирования.

«В условиях макрофинансовой стабильности и достаточности ресурсов для погашения и обслуживания суверенных обязательств в иностранной валюте разговоры на тему „контролируемого дефолта“ носят чисто теоретический характер, и на практике не имеют ничего общего ни с облегчением долговой нагрузки для страны, ни с обеспечением устойчивого экономического развития», — резюмировал Блинов.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик, в свою очередь, отметил, что потенциальные последствия дефолта будут разрушительными во всех аспектах: экономическом, политическом, социальном.

«Дефолт приведет к прекращению сотрудничества с МВФ, а как следствие — с другими финансовыми донорами. Выход государства, государственных и частных компаний на рынок финансовых заимствований будет практически невозможен из-за дороговизны ресурса. Начнется отток капитала, который вследствие „тонкости“ рынка создаст существенное девальвационное давление на межбанковском рынке и последующий ажиотаж в наличном сегменте. Это отразится на росте цен, снижении показателей экономической активности, спровоцирует рост безработицы и усиление трудовой эмиграции», — сказал Ребрик.

При этом он отметил, что сотрудничество с МВФ, кроме прочего, является одним из катализаторов структурных реформ в Украине, необходимых для ускорения экономического развития и роста благосостояния граждан.

Кроме того, дефолт, вероятно, негативно скажется на международной политической, дипломатической поддержке Украины, которая является критически важной в сложившихся геополитических условиях, сказал он.

Читайте также: Госдолг Украины вырос почти до $80 миллиардов

Основатель и партнер ИГ «Универ» Тарас Козак полагает, что Коломойский вновь заговорил о дефолте потому, что в случае дефолта неизбежно произойдет разрыв соглашения Украины с МВФ и Коломойскому будет легче вернуть контроль над ПриватБанком или взыскать с государства крупную сумму возмещения.

«При отказе Украины от уплаты долгов неизбежен разрыв соглашения с МВФ. Именно с подачи МВФ был национализирован ПриватБанк. Без надзора со стороны Фонда Коломойскому будет легче вернуть контроль над Приватом. Или взыскать с государства крупную сумму за якобы причинение убытки», — написал он в «Фейсбук».

дефолт
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Дефолт неизбежен

Мы едва покрываем стоимость кредитов МВФ, но даже близко не покрываем стоимость займов на рынке еврооблигаций и ОВГЗ. И основной недостаток в том, на фоне роста номинального ВВП, при отсутствии роста реального, вопрос спада это вопрос времени. Все начнётся с девальвации. Если вдруг произойдёт девальвация, то уровень долга легко перевалит за 100% и даже 150% ВВП. А тогда выплаты станут неподъёмными. И это будет дефолт.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016