Госдолг Украины вырос почти до $80 миллиардов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 апреля составил 2 124,80 млрд грн, или 79,82 млрд долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«По состоянию на 30 апреля 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 124,80 млрд грн, или 79,82 млрд долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг — 1 337,32 млрд грн (62, 94% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 50,24 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 787,49 млрд грн (37,06%), или 29,58 млрд долл. США», — говорится в сообщении.

В Минфине сообщают подробности относительно структуры долга на эту дату.

Так, государственный долг Украины на 30 апреля 2019 года составил 1 845,55 млрд грн (86, 86% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 69,33 млрд долл. США. Государственный внешний долг составлял 1 068,42 млрд грн (50,28% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 40,14 млрд долл. США. Государственный внутренний долг составлял 777,13 млрд грн (36,57% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 29,19 млрд долл. США.

Гарантированный государством долг Украины составлял 279,26 млрд грн (13,14%), или 10,49 млрд долл. США, в том числе: гарантированный государством внешний долг — 268,90 млрд грн (12,66%), или 10,10 млрд долл. США; гарантированный государством внутренний долг — 10,36 млрд грн (0,49%), или 0,39 млрд долл. США.

В апреле 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 22,22 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — выросла на 1,03 млрд долл. США.