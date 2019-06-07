У Луценко возбудили уголовное дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

Генеральная прокуратура Украины возбудили уголовное дела за призыв восстановит торговые отношения с Донбассе. Об этом в пятницу сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко.

«Я сделал то, что должен был сделать как генеральный прокурор и как гражданин — зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело по факту подготовки к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группы лиц», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Youtube.

При этом Луценко подчеркнул, «это для тех кто пытается думать, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями».

Генпрокурор также вспомнил заявления "представителей в Минске" и "из властных кабинетов" о том, что "русские потеряли какой-то контроль над террористическими группировками в Луганской и Донецкой области".

"Говорить, что это какие-то сепаратисты, которые выходят из-под контроля России, это неправда", – подчеркнул Луценко.

При этом он не уточнил, кто подозревается по этому делу.