Партия Порошенко соберется на съезд в воскресенье, Ляшко и Гриценко – в понедельник

Партия «Европейская солидарность» (ранее — «Блок Петра Порошенко «Солидарность») проведет съезд в воскресенье, 9 июня в своем офисе.
Как сообщила в пятницу пресс-служба политической силы, начало регистрации СМИ — в 9.30, а съезд начинает работу в 10.30 (Киев, ул.Лаврская, 16, открытый офис партии «Европейская солидарность»).
В свою очередь Радикальная партия Олега Ляшко проведет съезд в понедельник, 10 июня.
Ляшко на своей странице в Фейсбук пригласил журналистов на съезд партии, указав, что он пройдет в 10.00 10 июня возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве (ул.Владимирская, 60).
В тот же день возле памятника Шевченко (напротив главного корпуса Киевского национального университета им. Т. Шевченко) в 14.00 партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко проведет съезд, на котором будет представлена команда для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016