Партия Порошенко соберется на съезд в воскресенье, Ляшко и Гриценко – в понедельник

Партия «Европейская солидарность» (ранее — «Блок Петра Порошенко «Солидарность») проведет съезд в воскресенье, 9 июня в своем офисе.

Как сообщила в пятницу пресс-служба политической силы, начало регистрации СМИ — в 9.30, а съезд начинает работу в 10.30 (Киев, ул.Лаврская, 16, открытый офис партии «Европейская солидарность»).

В свою очередь Радикальная партия Олега Ляшко проведет съезд в понедельник, 10 июня.

Ляшко на своей странице в Фейсбук пригласил журналистов на съезд партии, указав, что он пройдет в 10.00 10 июня возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве (ул.Владимирская, 60).

В тот же день возле памятника Шевченко (напротив главного корпуса Киевского национального университета им. Т. Шевченко) в 14.00 партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко проведет съезд, на котором будет представлена команда для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.