Шторм в Греции забрал жизни 6 туристов, множество пострадавших

Шесть человек разных национальностей, в том числе двое детей, погибли и еще более 100 человек получили травмы в результате штормовых ветров, дождей и града, поразивших курорты в районе Халкидики поздно в среду, вырывая дерева и разрушая крыши, сообщили власти.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.
По словам медиков, возраст пациентов, которые в попали в клинику, колеблется от 8 месяцев до 70 лет. У многих из них переломы. Некоторые получили травмы головы в результате падения деревьев и других предметов.
Среди погибших — россиянин и его двухлетний сын, которых убило упавшее дерево на них у отеля, мать и сын из Румынии, на которых обрушилась крыша, когда они ужинали, и супружеская пара из Чехии, чей трейлер был снесен ветром. Их сын был ранен, внук не пострадал, но находится в шоковом состоянии.
Такая плохая погода необычна для Греции, где лето, как правило, горячее и сухое. Метеоролог Клеарксос Марусакис описал условия как «крайне необычные» для этого периода года.
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