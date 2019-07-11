В Харькове восстановили разрушенный националистами памятник Жукову

Памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову, который в начале лета в Харькове разрушили националисты, восстановлен на прежнем месте. Об этом в четверг сообщил мэр города Геннадий Кернес.

«Как и обещал. Сегодня вернули на место», — написал он в четверг на странице в Facebook. Запись сопровождают фотографии отремонтированной стелы с памятной табличкой, на которой вновь установлен бюст полководца.

Группа украинских националистов 2 июня во время пикета съезда партии «Доверяй делам» снесли бюст Жукова. При этом радикалы заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации. Полиция в связи с этим происшествием возбудила два уголовных дела. Кернес тогда пообещал, что памятник восстановят за счет пожертвований.

На этом фоне 19 июня Горсовет Харькова отменил ранее принятое решение о переименовании и вернул одному из проспектов города прежнее название — Проспект маршала Жукова. С 2016 года он носил имя диссидента Петра Григоренко. Как было подчеркнуто на заседании горсовета, объекты, увековечивающие память о советском полководце, не могут подвергаться нормам закона о декоммунизации, так как Жуков принимал непосредственное участие в освобождении УССР от нацистской оккупации.