Четверть детей в России живут за чертой бедности

Росстат представил итоги статистического мониторинга бедности — исследования, в котором публикуются официальные данные об уровне и профиле бедности среди детей в России.
Более четверти (26%) детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (данные за 2017 год). При этом уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по РФ. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек).
Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности. По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины — 52,2% — детей в таких семьях растут в бедности, следует из результатов исследования Росстата.
Многодетность — это фактор бедности, объяснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала агентству РБК экономист.
При этом детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты», отметила Малева. Когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам. Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий.
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