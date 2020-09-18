Россияне существенно обеднели из-за эпидемии

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, достигло 19,9 млн человек, или 13,5% от общей численности населения России, следует из предварительных данных Росстата. По сравнению с первым кварталом число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 1,3 млн человек.
По оценкам правительства РФ, под влиянием экономических и социальных последствий пандемического кризиса уровень бедности по итогам 2020 года поднимется на 1 п.п., до 13,3%.
Более высокий уровень бедности в России наблюдался в начале 2019 года, но в течение всего прошлого года, по данным Росстата, снижался - вплоть до минимума в 9,2% за IV квартал, однако с началом 2020 года тренд развернулся в обратную сторону.
Отмечается, что рост уровня бедности стал следствием значительного падения доходов населения из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали сразу на 8% в годовом выражении, что стало рекордом в XXI веке. Уровень безработицы в августе достиг 6,4% от рабочей силы. За год, относительно августа 2019 года, численность безработных в России выросла на 47,6% и составила 4,808 млн человек.
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