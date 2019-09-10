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Украинцы разделились в вопросе продажи земли

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Украинцы разделились в вопросе продажи земли

50,4% украинцев считают, что человек, у которого в собственности есть земля, должен иметь право ее продать, свидетельствует опрос фонда «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

На вопрос, должен ли человек, у которого в собственности есть земля, иметь право ее продать, 50,4% опрошенных ответили, что должен, 28,1% — нет, а 21,5% затруднились ответить. В то же время, среди тех, кто владеет землей, за возможность ее продавать выступает 55,6%, а среди тех, у кого нет земли — 45,6% респондентов.

На вопрос относительно рынка земли 33,2% опрошенных ответили, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи, 22,1% — что землю продавать можно, но не иностранцам, 12,4% — землю можно продавать, но с ограничением на одного человека либо фирму, 10,8% — землю можно будет продавать, если законодательно обеспечить достойную цену, ниже которой продаваться не может, 8,1% — земля должна быть в свободной продаже без ограничений, а 13,4% затруднились ответить.

Среди респондентов 34,6% ответили, что их семья имеет земельный пай в собственности и это официально оформлено, 10% имеют землю, но она не оформлена официально, 55,1% — что никакой земли у них в собственности нет, а 0,3% не ответили.

Среди тех, у кого есть пай, 8,5% сообщили, что земля пустует, 38,2% выращивают продукты для своей семьи, 10,2% выращиваю продукты на продажу, 11,1% сдают в аренду неофициально, 39,8% сдают в аренду официально.

Также, среди тех, кто владеет землей, 47,8% ответили, что если мораторий на продажу будет снят, они ничего со своими участками делать не будут, 6,6% продадут землю или ее часть, 3,9% докупят земли, 11,1% — оставят в аренде у того же арендатора, 2,5% — сменят арендатора. 1,5% дали другой вариант ответа, а 26,5% затруднились ответить.

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Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины проведено с 13 по 20 июня 2019 года фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Опрос проводился в населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях.

Всего опрошено 2017 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

опрос, земля
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