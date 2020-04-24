Львов отказал в передаче праха Николая Кузнецова родственникам

Исполком Львовского горсовета отказал в передаче праха советского разведчика Николая Кузнецова родственникам.
Как передает Интерфакс-Украина, такое решение было принято сегодня на заседании горисполкома.
Выступая во время заседания, заместитель мера Львова Андрей Москаленко сообщил, что горсовет получил ответы на запросы из Министерства культуры и из СБУ.
По его словам, в Министерстве культуры ответили, что передача останков Кузнецова представителям государства-агрессора является нежелательным и преждевременным, а в СБУ — что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ.
«Принимая во внимание ответы Минкульта и СБУ предлагаю отказать в передаче праха Николая Кузнецова», — сказал Москаленко.
Члены исполкома поддержали его предложение.
С просьбой о передаче останков советского разведчика Николая Кузнецова в горсовет обратилась его племянница Маргарита Брюханова.
Кузнецов погиб весной 1944 года на территории Львовской области. В 1960 году его останки перенесли во Львов на Холм Славы, где могила находится по сей день.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016