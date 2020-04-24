Львов отказал в передаче праха Николая Кузнецова родственникам

Исполком Львовского горсовета отказал в передаче праха советского разведчика Николая Кузнецова родственникам.

Как передает Интерфакс-Украина, такое решение было принято сегодня на заседании горисполкома.

Выступая во время заседания, заместитель мера Львова Андрей Москаленко сообщил, что горсовет получил ответы на запросы из Министерства культуры и из СБУ.

По его словам, в Министерстве культуры ответили, что передача останков Кузнецова представителям государства-агрессора является нежелательным и преждевременным, а в СБУ — что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ.

«Принимая во внимание ответы Минкульта и СБУ предлагаю отказать в передаче праха Николая Кузнецова», — сказал Москаленко.

Члены исполкома поддержали его предложение.

С просьбой о передаче останков советского разведчика Николая Кузнецова в горсовет обратилась его племянница Маргарита Брюханова.

Кузнецов погиб весной 1944 года на территории Львовской области. В 1960 году его останки перенесли во Львов на Холм Славы, где могила находится по сей день.