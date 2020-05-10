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Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

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Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Илон Маск заявил, что решение властей калифорнийского округа Аламеда запретить возобновление работы завода Tesla в ближайшее время стало для него «последней каплей». Отвечая в своем Twitter на вопросы пользователей, бизнесмен заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты в Техас или Неваду.

Маск также отметил, что решение калифорнийского суда «противоречит распоряжениям губернатора, президента, конституционным свободам и в принципе здравому смыслу».

Бизнесмен заявил, что обжалует требования властей Аламеды, которые следуют указаниям санитарного врача округа. По словам Маска, действия последнего незаконны, потому что его никто не выбирал.

На этой неделе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал распоряжение, в соответствии с которым закрытые на период самоизоляции предприятия могут возобновить работу. При этом, однако, глава региона оговорился, что местные власти в случае необходимости могут продлить карантинные меры по своему усмотрению. Так и поступили в Аламеде, объявив самоизоляцию до конца месяца.

У Tesla есть предприятие в Неваде по производству батарей для электромобилей. Однако компания до сих пор не работала в Техасе. Сам Маск в марте заявлял, что подыскивает место для нового завода в центральной части страны. По данным издания TechCrunch, речь шла о городе Нэшвилл.

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В начале месяца акции Tesla упали более чем на 10%, а капитализация компании снизилась почти на $15 млрд после заявления Маска в Twitter о том, что стоимость ценных бумаг является завышенной. На вопрос The Wall Street Journal о том, было ли его сообщение шуткой и была ли публикация согласована, Маск ответил отрицательно.

Спустя три дня после падения акций Tesla стало известно, что супруга Маска, певица Граймс, родила ему ребенка. Бизнесмен стал отцом уже в шестой раз, а очередного ребенка назвал XÆA-12 в честь самолета-разведчика, который ЦРУ и ВВС США использовали в годы холодной войны.

Илон Маск
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