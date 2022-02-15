Илон Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla на $5,7 млрд в 2021г

Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc. Илон Маск пожертвовал акции компании стоимостью примерно $5,7 млрд на благотворительность в минувшем году, согласно документам для регуляторов.
В документах не указано, кто именно получил 5 млн 44 акций Tesla, которые Маск пожертвовал на благотворительность в ноябре.
Пожертвование было сделано в процессе серии продаж акций Tesla. Всего Маск продал бумаги компании на сумму свыше $16 млрд за последние два месяца 2021 года. Он также конвертировал около 22,9 млн опционов в акции в минувшем году.
Глава Tesla подсчитал в декабре, спустя несколько недель после совершения пожертвования, что ему нужно будет выплатить налоги на сумму более $11 млрд за 2021 год.
Согласно данным издания Chronicle of Philanthropy, Маск стал вторым самым крупным филантропом по объему пожертвований в 2021 году. На первом месте оказались Билл и Мелинда Гейтс, которые в совокупности пожертвовали около $15 млрд.
Точный размер пожертвований на благотворительность, сделанных Маском, неизвестен, однако глава Tesla иногда распространяет соответствующую информацию в социальных сетях.
Так, в марте он написал в Twitter, что жертвует $20 млн школам в Техасе и $10 млн на восстановление центра города. В 2018 году он написал, что продал акции Tesla на сумму более $100 млн, сделав пожертвование на благотворительность.
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