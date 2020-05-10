В МИД сообщили о захвате пиратами украинского моряка у берегов Африки

Гражданин Украины захвачен в результате пиратского нападения на судно бельгийской компании у берегов Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщил в воскресенье директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

«В МИД 10 мая поступила информация о пиратском нападении на судно Rio Mitong вблизи порта Малабо Экваториальной Гвинеи. Судно шло под флагом Коморских островов, его владелец — бельгийская компания SMART S&P SA. «По предварительной информации, в результате нападения похищен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины — члена экипажа судна», — сообщил Погорельцев «Укринформу».

Представитель МИД добавил, что посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с судовладельцем и оператором судна для проверки этой информации и выяснения обстоятельств дела. МИД также пытается связаться с местными властями в Экваториальной Гвинее с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины. «Дело находится на контроле заграничных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД», — заверил Погорельцев.