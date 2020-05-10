В Беларуси за сутки заболели более 900 человек

Медики в Беларуси за минувшие сутки выявили коронавирус у 921 человека, общее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране увеличилось до 22 тыс. 973, сообщили в воскресенье в Минздраве страны.
По данным ведомства, по состоянию на 10 мая в Беларуси умерли 131 человек с Covid-19, накануне сообщалось о 126 летальных исходах, за истекшие сутки скончались пять человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.
В ведомстве также сообщили, что на 10 мая выздоровели и выписаны 6 тыс. 406 пациентов, у которых ранее был подтвержден Covid-19 (+356 человек за сутки).
По данным Минздрава Беларуси, в стране открыты 38 лабораторий для выявления заражений коронавирусом, проведено 263 тыс. 543 теста.
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