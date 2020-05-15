В России стабильно продолжают заражаться по 10 тысяч человек в сутки

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 10 598, до 262 843. Об этом сообщили журналистам в пятницу в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По его данным, суточный рост составил 4,2% против 4,1% днем ранее. При этом в 4 504 случаях, или 42,5%, у выявленных пациентов не оказалось никаких симптомов.

Также сообщается, что за сутки умерли 113 человек с коронавирусом, за все время скончались 2 418 заболевших.

Новые 4 748 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 135 464 заразившихся.