Арахамия оценил вероятность полного локдауна в Украине в 90%

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия оценивает вероятность введения жестких каратинных мер на определенный период для противодействия распространения Covid-19 в 90% и сообщил о готовящемся правительством «интеллектуальном локдауне».

«Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая», — сказал Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

«Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой... скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее», — добавил лидер партии.

Политик также допустил прекращение работы общественного транспорта в преддверии новогодних праздников.

«Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозу людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в общем-то эта проблема снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей — конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике», — сказал Арахамия.