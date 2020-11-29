Украина хочет в начале 2021 договориться о реструктуризации долгов

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава администрации президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Стратегия наша какова? Дождаться обновления Администрации США, поскольку они, так сказать, основной кредитор или стейкхолдер, который влияет на всех кредиторов — якорный такой. И с новой администрацией, поскольку позиция Украины для них важна и близка, провести переговоры по частичной реструктуризации долга», — сказал Арахамия.

Напомним, что совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины сейчас составляет примерно 85 млрд долларов.