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Украинцы в 2020 году искали в Google, что такое коронавирус и как вернуть обоняние

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Украинские пользователи Google в 2020 году больше всего интересовались вопросами, связанными с коронавирусом, о чем свидетельствует итоговый рейтинг самых популярных запросов.

Согласно пресс-релизу Google Украина, предоставленному агентству «Интерфакс-Украина», в уходящем году самым популярным поисковым запросом стал «Коронавирус». Также в первую десятку вошли запросы «Коронавирус рекомендации», «Симптомы коронавируса» и «Карантин в Украине». Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения: среди самых популярных запросов года сервис «Google Classroom», образовательный проект «На урок» и сервис для видеоконференций Zoom.

Украинцы также интересовались выборами в США, телевизионным шоу «Холостячка» и праздниками 2020 года.

В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Из людей, которые умерли в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

В категории «Фильмы» в 2020 году украинцы чаще всего искали в Google фильм 2011 года Стивена Содерберга «Заражение». В первой десятке — продолжения популярных фильмов: «Малефисента 2: Владычица тьмы», «После 2», анимация «Холодное сердце 2», украинская комедия «Скажене весілля 2». Также украинцев интересовала оскароносная корейская драма «Паразиты».

Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу «Холостячка». Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму «Бумажный дом», украинский сериал «Спіймати Кайдаша» и фэнтези «Ведьмак».

«Покупкой года» в Украине стали медицинские маски, кроме того, украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.

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В категории «Книги» первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», фэнтези «Ведьмак» Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» и один из самых известных романов Стивена Кинга «Оно».

В 2020 году пользователи задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние. Кроме того, пытались выяснить слова молодежного сленга: что такое ауф, краш и кринж. Помимо этого, украинцев волновало, как выйти замуж, почему горит Австралия и «как сделать всё хорошо».

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