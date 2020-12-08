Минобороны предлагает должность журналисту Бутусову

В Министерстве обороны Украины предлагают украинскому журналисту, главному редактору интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрию Бутусову занять одну из должностей в министерстве по направлению, на котором сконцентрировано его профессиональное внимание.
«Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание. Это могут быть, например, направления вооружение или логистики. Для активного гражданина всегда есть возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора к чиновнику, готовому на практике доказать стоимость своих знаний и слов», — говорится в сообщении на странице Минобороны в соцсети Фейсбук во вторник.
В министерстве пояснили свое предложение тем, что Бутусов является «одним из самых бескомпромиссных экспертов по Министерству обороны Украины».
«Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными. Кто-то может ставить под сомнение компетентность автора, достоверность его источников и обоснованность выводов. В одном ему не отказать — в неравнодушии. Когда речь заходит о конструктивной позиции — это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения», — добавили в Минобороны.
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