В Молдове рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

В Молдове зафиксировано рекордное количество скончавшихся от коронавируса за сутки — 22 человека, об этом свидетельствуют данные, обнародованные министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, число жертв коронавируса в Молдове достигло 2460 человек.

Во вторник в Молдове зарегистрировано 1709 новых случаев заражения коронавирусом. Этот результат также близок к антирекорду, который был зарегистрирован в субботу, 5 декабря — 1728 случаев за один день.

«Во вторник было обработано 3792 теста, в том числе 3366 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1709 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 119 204», — отмечается в сообщении.

С 30 ноября по 15 января в Молдове объявлен «красный код» в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07.00 до 22.00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры. Транспорт работает по особому графику. Во избегании скопления людей в общественном транспорте, государственные учреждения в Молдове переведены на особый режим работы — с 7.30 до 16.30. Жители страны должны носить маски не только в помещениях, но и на улице, а также в общественном транспорте.