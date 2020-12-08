В Молдове рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

В Молдове зафиксировано рекордное количество скончавшихся от коронавируса за сутки — 22 человека, об этом свидетельствуют данные, обнародованные министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
Таким образом, число жертв коронавируса в Молдове достигло 2460 человек.
Во вторник в Молдове зарегистрировано 1709 новых случаев заражения коронавирусом. Этот результат также близок к антирекорду, который был зарегистрирован в субботу, 5 декабря — 1728 случаев за один день.
«Во вторник было обработано 3792 теста, в том числе 3366 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1709 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 119 204», — отмечается в сообщении.
С 30 ноября по 15 января в Молдове объявлен «красный код» в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07.00 до 22.00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры. Транспорт работает по особому графику. Во избегании скопления людей в общественном транспорте, государственные учреждения в Молдове переведены на особый режим работы — с 7.30 до 16.30. Жители страны должны носить маски не только в помещениях, но и на улице, а также в общественном транспорте.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016