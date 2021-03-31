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Молдова вводит режим чрезвычайного положения сразу до конца весны

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Молдова вводит режим чрезвычайного положения сразу до конца весны

Молдова вводит режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая, чтобы снизить распространение коронавируса. Такое решение было принято парламентом на внеочередном заседании в среду по просьбе правительства.

«Проект решения был одобрен 52 голосами депутатов», — констатировала председатель законодательного органа Зинаида Гречаный на заседании, которое транслировала на своем сайте пресс-служба законодательного органа.

Режим ЧП вводится на всей территории страны. Документ не содержит конкретных ограничений. В нем отмечается, что в этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить специальный режим пересечения границы, ограничивать передвижение людей внутри страны и деятельность экономических агентов, привлекать граждан к работе, а также принимать другие меры в целях сдерживания распространения коронавируса.

Выступавший перед депутатами и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой объяснил, что правительству необходимы дополнительные рычаги для управления эпидемической ситуацией. Он также отметил, что ужесточить ограничения рекомендовали как Минздрав, так и Всемирная организация здравоохранения.

Глава правительства представил данные, согласно которым за последние 14 дней в среднем по стране регистрируется 635 заразившихся на 100 тыс. человек, на 100 пациентов с коронавирусом регистрируют 2,1 случая с летальным исходом. В больницах страны сейчас находятся более 4 тыс. пациентов с коронавирусом. Среди них 8,6% — это люди в тяжелом состоянии, у 10,8% состояние средней степени тяжести. С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 228 тыс. случаев заражения (6,4% населения), 4,9 тыс. пациентов скончались.

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В прошлом году из-за пандемии в Молдове впервые в ее истории ввели чрезвычайное положение. Это позволило властям ввести жесткие ограничительные меры, включая запрет покидать дома, была приостановлена работа государственных и других учреждений, закрыты школы, введен особый режим въезда в страну и выезда из нее. После его отмены, 15 мая, введен режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, при котором ряд ограничений отменен, однако остался в силе запрет на массовые мероприятия, а в общественных местах обязательно ношение защитных масок.

Молдова, коронавирус
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