Тунис отменяет тесты и карантин для привитых туристов

Власти Туниса отменяют с 1 июня требование предоставлять негативный результат ПЦР-теста и карантин для прибывающих в страну граждан, привитых от коронавируса или переболевших им недавно, говорится в пресс-релизе премьер-министра страны.
«С 1 июня освобождаются от обязательного карантина и предоставления негативного результата ПЦР-теста: прибывающие граждане, полностью вакцинированные от коронавируса и имеющие при себе свидетельство об этом с QR-кодом или документ, полученный от органов здравоохранения; а также прибывающие, у которых был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия», — уточняется в документе.
Для остальных пассажиров старше 12 лет требования остались теми же: нужно предъявить негативный результат ПЦР-теста с QR-кодом и провести обязательные семь дней в карантине.
При этом власти продолжат проводить экспресс-тесты для прибывающих и в случае положительного результата помещать их на изоляцию.
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