Гонтарева уехала спасть Тунис

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева с 1 октября стала сотрудником Institute of Global Affairs, который входит в состав Лондонской школы экономики. Об этом она рассказала во время выступления на конференции OTPTalks в Киеве, передает Liga.net.
В качестве сотрудника Института Гонтарева будет консультировать центробанки разных стран мира по теме монетарной политики. Сейчас она работает с властями Туниса, который переживает экономический кризис.
«Сегодня я еду в Албанию, где буду выступать [от Института] на конференции по монетарной политике. Тунис — это пока мой первый проект», — рассказала Гонтарева.
Свою должность она описала как «fellow» — научный сотрудник.
Также она анонсировала презентацию своего стартапа Medikit, которая должна состояться 19 ноября. Кроме этого Гонтарева готовит проект в сфере образования. Деталей последнего она не сообщила.
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