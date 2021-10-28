В Беларуси заблокировали сайт Deutsche Welle

Министерство информации Беларуси приняло в четверг решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов, в том числе немецкой медиакомпании Deutsche Welle, а также «Настоящее время» и «Новый час», в связи с распространением на этих медиаплощадках ссылок на материалы, признанные экстремистскими.

«Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов — Deutsche Welle, „Настоящее время“ и „Новый час“. Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда», — сообщил первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич, слова которого приводит агентство БелТА.

Ранее о блокировке сайта Deutsche Welle сообщил Белорусский союз журналистов (БСЖ).

«При попытке зайти на сайт DW появляется информация о том, что он заблокирован в соответствии с решением министерства информации», — отмечается в сообщении Telegram-канала организации.

В БСЖ обратили внимание на то, что «DW особо отметился сериями пропагандистских материалов о ситуации в Беларуси в 2020 году». В частности, уточнили в союзе, «ресурс распространял фейки об „исчезнувших и изнасилованных“, „принудительном увольнении“ из Белтелерадиокомпании, „десанте“ российских медийщиков с RT и другом».

В настоящее время крупнейший провайдер Беларуси компания «Белтелеком» не предоставляет доступ к ресурсу. Мобильные операторы пока не блокировали доступ к сайту.