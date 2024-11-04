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Туреччина: Пошуки точки дотику між росією та Україною тривають

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Справедливе вирішення "українського конфлікту" має бути досягнуте за умови збереження територіальної цілісності України. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомило видання Report у неділю, 3 листопада.

Фідан зазначив, що Туреччина має особливі стосунки з двома сторонами та не відмовляється їх слухати. За його словами, Туреччина "говорить лише правду".

"Справедливий вихід із війни має бути знайдений у рамках територіальної цілісності України. Втома обох сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році", – сказав міністр закордонних справ Туреччини.

Жодна зі сторін не хоче, щоб її вважали стороною, що програла, наголосив Фідан: "Пошуки точки дотику між росією та Україною тривають", - підкреслив глава МЗС Туреччини.

Туреччина, Фідан
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