Туреччина: Пошуки точки дотику між росією та Україною тривають

Справедливе вирішення "українського конфлікту" має бути досягнуте за умови збереження територіальної цілісності України. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомило видання Report у неділю, 3 листопада.
Фідан зазначив, що Туреччина має особливі стосунки з двома сторонами та не відмовляється їх слухати. За його словами, Туреччина "говорить лише правду".
"Справедливий вихід із війни має бути знайдений у рамках територіальної цілісності України. Втома обох сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році", – сказав міністр закордонних справ Туреччини.
Жодна зі сторін не хоче, щоб її вважали стороною, що програла, наголосив Фідан: "Пошуки точки дотику між росією та Україною тривають", - підкреслив глава МЗС Туреччини.
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