Ердоган: Туреччина є ідеальною країною для майбутніх перемовин з питань встановлення миру в Україні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що його країна є ідеальною приймаючою стороною для майбутніх перемовин з питань встановлення миру в Україні.
Про це він сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".
Ердоган нагадав про активну діяльність, яку Туреччина проводить впродовж трьох років повномасштабної російсько-української війни. Він зокрема згадав про те, як Туреччина допомогла реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, з якої росія вийшла влітку 2023 року.
"Наша країна є ідеальною приймаючою стороною для перемовин, які, ймовірно, розпочнуться між рф, Україною та США", – заявив турецький президент.
Ердоган зазначив, що під час перемовин із Зеленським заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.
"Водночас я підкреслив, що ми надамо будь-яку підтримку для завершення перемовин і встановлення стійкого миру. Ця війна має закінчитись", – додав він.
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