Комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении Луценко

Квалификационно-дисциплинарная комиссия (КДК) прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко после подачи дисциплинарной жалобы лидера партии «Рух новых сил», экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, поступившей 14 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба «Руха новых сил».
По информации пресс-службы, 14 декабря М.Саакашвили подал дисциплинарную жалобу в КДК прокуроров о совершении дисциплинарного проступка генпрокурором Ю.Луценко. В частности, М.Саакашвили усматривает дисциплинарный проступок генпрокурора во время его брифинга в Верховной Раде 5 декабря, где тот обнародовал сведения досудебного расследования по делу о «деньгах Курченко» и публично обвинил М.Саакашвили.
«В отношении генпрокурора может быть открыто дисциплинарное производство по следующим основаниям: разглашение тайны, охраняемой законом, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или в порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц; публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности; необъективность и предвзятость прокурора», — сказано в жалобе М.Саакашвили.
«Рух новых сил» обнародовал фотокопию решения КДК прокуроров от 12 февраля 2018 года, в котором, в частности, говорится: «Указанный в жалобе проступок не был предметом проверки и относительно него Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решение не принимала. Таким образом, установив отсутствие оснований для отказа в открытии дисциплинарного производства, руководствуясь ст. 46 закона Украины „О прокуратуре“ и пунктом 107 Положения о порядке работы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, (...) открыть дисциплинарное производство в отношении генерального прокурора Луценко Юрия Витальевича».
Как сообщалось, 5 декабря на брифинге Ю.Луценко была обнародована, по версии следствия, аудиозапись разговора М.Саакашвили и беглого бизнесмена из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко. В частности, на ней человек с голосом, похожим на голос С.Курченко, говорит якобы М.Саакашвили о том, что у него есть интересы в Украине и интересуется, может ли прислать в Украину человека для реализации этих интересов.
«После получения двух траншей финансирования акций Саакашвили был также передан телефон для связи между Саакашвили и Курченко», — сказал Ю.Луценко, отметив, что обнародованная аудиозапись — это личный разговор С.Курченко и М.Саакашвили.
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