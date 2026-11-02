У ПФУ нагадали, за яких обставин українців можуть позбавити субсидії

Попри введення знижок на комунальні послуги для окремих категорій громадян житлова субсидія залишається одним із головних механізмів державної підтримки українців у сплаті комунальних послуг. Водночас отримувачам допомоги варто уважно ставитися до своїх обов'язків, адже за певних обставин виплати можуть не призначити, скоротити або взагалі припинити.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України (ПФУ), звернувши увагу на найпоширеніші помилки, через які громадяни ризикують втратити право на державну підтримку.

Однією з найчастіших причин проблем із субсидією є неповідомлення про зміни в домогосподарстві. Якщо змінився склад сім'ї, місце проживання, перелік житлово-комунальних послуг або інші важливі обставини, про це необхідно своєчасно поінформувати Пенсійний фонд. Інакше право на допомогу можуть переглянути.

Також серйозні наслідки може мати приховування доходів. Під час розрахунку субсидії враховується фінансовий стан членів домогосподарства, тому недостовірні дані можуть не лише позбавити права на виплати, а й призвести до необхідності повернення вже отриманих коштів.

Окрему увагу у ПФУ звернули на великі покупки. Придбання майна або товарів на суму понад 100 тисяч гривень за певних умов може вплинути на право отримувати субсидію. Водночас фахівці наголошують: кожен випадок розглядається індивідуально, а законодавство передбачає низку винятків.

Ще одним фактором ризику є заборгованість за комунальні послуги. Якщо борг відповідає встановленим критеріям, це може стати підставою для відмови в призначенні субсидії або припинення її нарахування. Проте ситуацію можна виправити, погасивши заборгованість, уклавши договір про її реструктуризацію або оскарживши нарахування в установленому порядку.

Крім того, проблеми можуть виникнути через неправдиві відомості в заяві чи декларації, приховування інформації про майновий стан або подання неповного пакета документів. Помилки в паперах часто стають причиною додаткових перевірок та перегляду рішення щодо призначення допомоги.

Не менш важливо своєчасно реагувати на запити Пенсійного фонду. Якщо відомство просить надати додаткові документи чи уточнення, заявник повинен зробити це у визначені строки. Ігнорування таких вимог також може вплинути на отримання субсидії.

У Пенсійному фонді радять уважно перевіряти всі дані перед поданням заяви та декларації, повідомляти про будь-які зміни, які можуть мати значення для призначення допомоги, а також контролювати розрахунки за комунальні послуги.

Водночас фахівці наголошують, що зміна доходів або майнового стану не означає автоматичної втрати субсидії. Остаточне рішення ухвалюється з урахуванням конкретних обставин кожної справи та чинного законодавства. Саме тому у разі відмови чи зміни розміру виплати громадянам рекомендують звертатися до Пенсійного фонду для з'ясування причин і можливого врегулювання ситуації.