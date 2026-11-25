Про досягнення домовленостей із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у сферах політики, енергетики та інфраструктури під час його першого візиту до України повідомив президент Володимир Зеленський.

"Візит, який обов'язково дасть позитивні результати. Вже є домовленості в політиці, енергетиці, інфраструктурі. Дякую!" – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент зазначив, що візит Мадяра розпочався з вшанування пам'яті загиблих українських військових в Ужгороді.

"Цінуємо цю повагу до наших людей, які віддали життя за незалежність України", – наголосив він.