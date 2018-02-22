Шепелеву грозит до 15 лет лишения свободы

Прокуратура потребует суд избрать для экс-нардепа Александра Шепелева, который является подозреваемым в умышленном убийстве банкира Сергея Кириченко, наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Артем Щербак, передает РБК-Украина.

«В данном судебном заседании находится обвинительный акт в отношении Шепелева Александра по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК по факту умышленного убийства Сергея Кириченко. Сторона обвинения подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативного права внесения залога. Относительно наказания — санкция статьи 115 предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы», — рассказал Щербак.

По его словам, в ходатайстве прокуратуры говорится об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В свою очередь, спикер Оболонского районного суда Ирина Звинаренко сообщила, что после задержания Шепелева дело рассматривается с самого начала.

«В связи с тем, что обвиняемый находился в розыске, было открыто специальное производство. Это было заочное рассмотрение дела, которое проходило без участия обвиняемого. Но в связи с задержанием Шепелева на позапрошлой неделе, Уголовный кодекс Украины требует начать рассмотрение дела с начала с участием обвиняемого. Поэтому дело перешло в обычный режим рассмотрения», — пояснила Звинаренко.

Она добавила, что рассмотрение производства находится на стадии формирования состава присяжных. По этой причине ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пока не может быть рассмотрено.