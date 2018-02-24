Судно «Sky Moon», конфискованное за посещение порта в Крыму, передадут ВМС Украины

Конфискованное за незаконный заход в порты Крыма танзанийское судно «Sky Moon» будет передано Военно-морским силам Украины. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины со ссылкой на заместителя военного прокурора Южного региона Романа Мрочко.
«Танзанийское судно „Sky Moon“, которое в конце 2016 года задержали сотрудники Госпогранслужбы, будет передано Военно-морским силам Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, указанное судно было задержано украинскими пограничниками 30 ноября 2016 года вблизи порта Рени.
Отметим, что в марте 2017 г. по инициативе военной прокуратуры Южного региона Украины в Малиновский районный суд Одессы был направлен административный протокол, составленный Одесской таможней о нарушении таможенных правил в отношении капитана судна Sky Moon.
Также известно, что семь членов команды судна Sky Moon были привлечены к ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На каждого из них был наложен штраф — 1700 грн.
3 июля 2017 года суд подтвердил законность конфискации судна Sky Moon и предмета контрабанды в доход государства.
Напомним, морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыты на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30.04.2014 № 578-р «Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта» и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г. № 255 «О закрытии морских портов».
Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь, будет рассматриваться как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.
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