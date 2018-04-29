Трамп планирует встретиться с Ким Чен Ыном в течение трех-четырех недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель. Об этом американский лидер заявил в субботу, выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган, передает ТАСС.
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"Я думаю, у нас состоится встреча в течение трех-четырех недель. Это должна быть очень важная встреча [будет обсуждаться] денуклеаризация Корейского полуострова, Северной Кореи. Посмотрим, как она пойдет", - сказал он.
Ранее Трамп заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться "в начале июня или даже раньше", кроме того, он обращал внимание на то, что Пхеньян заинтересован в проведении встречи "как можно скорее". В минувшую пятницу американский лидер также проинформировал, что США и КНДР сократили число мест для возможного проведения первой в истории встречи на высшем уровне до двух-трех.
В пятницу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились, как планировалось, в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам их исторических переговоров была подписана Декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.
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