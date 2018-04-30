Климкин провел переговоры с главой МИД Египта

Министр иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин провел переговоры со своим коллегой главой МИД Египта Самехом Шукри.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Египте.

«Насыщенные переговоры с моим коллегой министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Двигаемся дальше — работаем над реализацией договоренностей в торгово-экономической сфере, поддерживаем позитивные тенденции в наших отношениях», — говорится в сообщении.

Вчера Климкин также встретился с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом.

Напомним, вчера, 29 апреля, начался официальный визит Климкина в Египет. Глава МИД встретился с патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II.