Канада вводит сбор биометрических данных для просителей виз из Украины

Канада внедрит сбор биометрических данных для просителей виз с украинским гражданством. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

Отпечатки пальцев и электронную фотографию будут требовать у кандидатов на туристические визы, разрешения на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде. Собираться такие данные будут один раз на 10 лет.

Нововведение подразумевает подорожание канадских виз — к консульскому сбору добавят плату за сбор биометрических данных в размере 85 канадских долларов. Туристическая виза сейчас стоит заявителям 100 канадских долларов.

Изменения вступят в силу летом 2018 года. К концу года новые требования распространят на граждан всех стран, не имеющих безвиза с Канадой.