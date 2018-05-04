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Обновленный аэропорт Одессы запустят в 2019 году

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Обновленный аэропорт Одессы запустят в 2019 году

Реконструкцию международного аэропорта «Одесса» планируют полностью завершить в 2019 году. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в четверг во время рабочей поездки в Одесскую область.

По его словам, на строительство новой взлетно-посадочной полосы уже выделено 500 млн грн, а Министерство инфраструктуры инициировало выделение еще 1,17 млрд грн на завершение работ. Если эта инициатива будет одобрена на заседании Кабмина, следующую часть денег выделят уже в июне-июле.

Новая полоса позволит принимать более тяжелые воздушные суда, включая Boeing-767. Ожидается, что пассажиропоток в одесском аэропорту после реконструкции удвоится.

Пассажиров будут обслуживать в новом терминальном комплексе, спроектированном испанской компанией Ineco. Пропускная способность терминала составит 1000 пассажиров в час; в нем будет 28 стоек регистрации, 12 выходов на посадку и 4 аэромоста.

Сейчас международный аэропорт «Одесса» обслуживает 1,5 млн пассажиров в год, за последние 7 лет этот показатель вырос на 83%.

За период своей деятельности ООО «Международный аэропорт «Одесса» по состоянию на начало 2018 года начислило и выплатило в пользу Одесского горсовета дивиденды в сумме — 25,399 млн грн. В бюджеты разных уровней выплачено 177,252 млн грн налоговых отчислений.

Рейсы из Одессы осуществляются по таким направлениям: Анкара, Батуми, Вильнюс, Дубай, Таллинн, Прага, Рига, Салоники, София, Тиват, Анталия, Варшава, Вена, Киев, Стамбул, Тель-авив, Шарм-Эль-Шейх.

реконструкция, аэропорт Одесса
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