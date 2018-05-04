ФСБ России задержала украинское рыболовецкое судно в Черном море

Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки — Очаков) задержано в пятницу в акватории Черного моря. Экипаж — пятеро граждан Украины — доставлен в аннексированный Крым.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ.

Отмечается, что судно задержано «за незаконный вылов камбалы».

«4 мая западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем „Аметист“ задержано украинское рыболовецкое судно, осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — говорится в сообщении.

«Незаконные орудия лова — несколько километров сетей — изъяты, судно и экипаж (5 граждан Украины) доставлены на территорию Крыма для проведения процессуальных действий», — отмечает погрануправление.

Напомним, накануне Госпогранслужба Украины предупредила, что в ответ на задержание судна «Норд» в Азовском море представители РФ с 30 апреля ежедневно останавливают невоенные суда для досмотра и идентификации команды, следующие в Мариупольский морпорт.