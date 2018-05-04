Порошенко задекларировал почти миллион гривен дохода от банковских вкладов

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 3 мая, задекларировал еще около 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
Так, президент задекларировал 958 325 гривен доходов от вкладов в Международном инвестиционном банке: 104 783 грн, 296 884 грн и 556 658 грн.
Напомним, в апреле сообщалось, что Петр Порошенко задекларировал 994 480 грн дохода в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.595,45 0.0711
|2.621,82 0.0657
|100 евро
|3.106,99 0.037
|3.163,47 0.0196
|10 рублей
|3,78 0.0006
|4,29 0.0009
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|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
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|Платина
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