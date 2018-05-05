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Австрийская Head построит в Украине завод спортивного оборудования

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Австрийская Head построит в Украине завод спортивного оборудования

Австрийская компания Head International Holding GmbH — «дочка» Head UK Ltd — планирует построить в Украине завод по производству спортивного оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по итогам его встречи с исполнительным директором Head Иоганном Элиашем.

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Инвестиционный проект компании Head в Виннице составляет €80 млн и рассчитан на три этапа. В течение 2019-2020 годов будет построен крупнейший завод компании по производству продукции для зимних видов спорта (лыжи, лыжные ботинки и лыжные крепления). Количество новых рабочих мест составит на начальном этапе около 300, а с 2022 года во время расширения производства ориентировочное количество новых рабочих мест должно достичь 1 тыс. человек.

Элиаш поделился своими впечатлениями от изменений в Украине и прокомментировал решение компании инвестировать в страну.

«Мы провели тщательный анализ не только Украины, но и других стран. Я считаю, что Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции в этой части мира, даже лучше, чем в Китае», — сказал он.

Исполнительный директор Head также добавил, что очень впечатлен развитием Украины.

«Мне нравится то, что вы инвестируете в сектор обороны 5-7% ВВП. Это гарантирует политическую стабильность. Поразительно, как вы решаете ситуацию с Россией. Договоренности, которые вы достигли с ЕС — это очень хорошо», — сказал Элиаш.

По его словам, британское правительство активно поддерживает идею развития отношений и торговли между Великобританией и Украиной.

«Чем больше мы сделаем для того, чтобы поддержать британский бизнес в Украине, тем лучше. В первую очередь это касается заключения соглашения о зоне свободной торговли», — также добавил Элиаш.

Head UK Ltd, спортивное оборудование
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