Депозиты населения выросли на 18 млрд грн, – глава Ощадбанка

По итогам 2017 года государственный Ощадбанк нарастил депозиты почти на 18 млрд грн.

Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Пышный в эфире Радио НВ.

По его словам, оттока депозитов нет, а прошлый год стал переломным для банка.

Пышный отметил, что банковский сектор должен направлять этот ресурс в экономику страны.