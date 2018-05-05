Украинский сельсовет узаконил криптовалюты

Сельсовет поселка Елизаветовка Днепропетровской области узаконил криптовалюты в конце апреля текущего года. После принятия такого решения каждому жителю поселка были куплены по 1 монете Cardano (ADA). Об этом сообщил местный телеканал «34 канал».

Глава сельсовета Максим Голосной рассказал, что инвестиции в криптовалюту Cardano (ADA) составили $534. Он заявил, что «На каждого члена территориальной громады, который проживал и имел право голоса на территории Елизаветинского сельского совета по состоянию на 1 января 2015 г. приобретено по одной криптоединице. Приобрели мы ее по 14 центов. Сегодня кардана эйда стоит 25,6 центов, то есть это выгодно», сообщает Информатор.

Стоит отметить, что на данный момент стоимость указанной криптомонеты составляет уже 36 центов за 1 единицу.

О такой инвестиции знают только в сельсовете, а местные жители не знают о стартапе чиновников ровным счетом ничего. Такие сведения предоставили журналисты местного телеканала.

Кроме того, председатель сельсовета заявил о том, что головы соседних населенных пунктов также хотят узаконить криптовалюты. Законность таких инвестиций требует внесения изменений в устав территориальной громады, чтобы актив можно было внести в средства терргромады.

Второй этап представляет собой получение разрешений от СБУ, НАБУ, Нацбанка, Верховной Рады касательно законности использования бюджетных средств на покупку криптовалюты. Средства из бюджета были выделены из сегмента перевыполнения.