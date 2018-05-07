Вятрович написал письмо-жалобу в Adidas на новую спортивную форму с гербом СССР

Институт нацпамяти обратился с письмом-жалобой к дочернему предприятию «Adidas-Украина» из-за продажи в Украине продукции с символикой СССР, передает Страна.

Основанием для обращения стала информация о серии спортивной одежды Adidas с изображением государственного герба Советского Союза и надписи USSR. Она приурочена к чемпионату мира по футболу в России.

Комментируя инициативу института, его глава Владимир Вятрович почему-то привел в пример невозможность выпуска одежды от Adidas с нацистской символикой.

«В случае выявления фактов распространения (реализации) подобных товаров (продукции) компании „Adidas“ на территории Украины Украинский институт национальной памяти будет вынужден обращаться в правоохранительные органы о привлечении к ответственности виновных лиц в установленном порядке», — указано в опубликованном сообщении института нацпамяти.