В Украину с рабочим визитом прибудет президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в мае в течение четырех дней будет находиться в Украине с рабочим визитом. Кальюлайд будет находиться в Украине 22-24 мая, передает пресс-служба президента Эстонии.

В рамках визита Керсти Кальюлайд встретится с президентом Украины Петром Порошенко, а после встречи президенты дадут совместный брифинг. Также эстонский президент встретится с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом, его заместителем Иванной Климпуш-Цинцадзе и председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием. В планах Кальюлайд также открытие бизнес-центра в Киеве и общение с местными предпринимателями. Кроме того, президент Эстонии посетит Восточную Украину, встретится с председателем Харьковской облгосадминистрации, заслушает информацию о ходе восстановления пострадавших во время боевых действий и о гуманитарной ситуации.

«Президент Кальюлайд также посетит штаб операции Объединенных сил, который контролирует операцию в Пасху. После окончания официального визита глава государства также примет участие в финале Лиги чемпионов УЕФА 26 мая в Киеве на приглашение президента Петра Порошенко», — отметили в пресс-службе.